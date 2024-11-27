Manisa’da PKK-KCK operasyonu! 6 gözaltı

Manisa İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğünce, bugün Şehzadeler, Yunusemre, Gölmarmara ve Alaşehir ilçelerinde PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerini tespit ve deşifre etmeye yönelik çalışmalar kapsamında sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen N.E., N.Y., E.K., Y.B., Ü.N. ve E.D. isimli altı şahıs yakalanarak gözaltına alındı



Şahısların jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği bildirildi.

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