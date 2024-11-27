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Kırşehir'de korkunç olay! Kendini asarak hayatını son verdi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.11.2024 23:57
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Kırşehir’de korkunç olay! Kendini asarak hayatını son verdi

Kırşehir'de Ö.Ş. (37) adındaki bir kişi bunalıma girdiği gerekçesiyle Aşıkpaşa Tabiat Parkı'ndaki gözetleme kulesine kendisini asarak hayatına son verdi.

Edinilen bilgiye göre, Aşıkpaşa Tabiat Parkı'nda meydana gelen olayda, sabah mesaiye gelen işçiler, gözetleme kulesine asılı bir kişiyi gördü.

Park (İHA)Park (İHA)

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede isminin Ö.Ş. (37) olduğu belirlenen şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri de, inceleme yaptı.

Ö.Ş.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

İntihar ettiği iddia edilen Ö.Ş'nin Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde resim kursu öğretmeni olarak çalıştığı, 1 ay öncede kurs süresinin dolduğu öğrenildi.

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