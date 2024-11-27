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Kayseri'de komşu kavgasında kan aktı! 2 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.11.2024 01:36
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Kayseri’de komşu kavgasında kan aktı! 2 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde komşular arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Olayın şüphelisi A.C. yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Yakut Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'ndaki bir apartmanın WhatsApp grubunda A.C. ile M.Ö. arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Bunun üzerine A.C., evinde bulundurduğu iddia edilen tabanca ile ateş açtığı komşusu M.Ö.'yü karnından, E.Ö.'yü ise bacağından yaraladı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Olayın şüphelisi A.C. yakalandı.

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