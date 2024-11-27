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Gaziantep'te yangın alarma geçirdi! İmalathaneden alevler yükseldi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.11.2024 00:35 Güncelleme: 27.11.2024 00:36
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Gaziantep’te yangın alarma geçirdi! İmalathaneden alevler yükseldi

Gaziantep'te bir ayakkabı ve terlik imalathanesinde panik anlar yaşandı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren çalışmaları sonucu kontrol altına alınırken fabrikada maddi hasar oluştu.

Gaziantep'te ayakkabı ve terlik imalathanesinde yangın hasara neden oldu.

Yangın, Şehitkamil ilçesi Yaprak Mahallesi'nde bulunan bir ayakkabı ve terlik imalathanesinde meydana geldi. İddiaya göre, Nizip Caddesi'nde bulunan imalathanede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

4 SAATİN SONUNDA KONTROL ALTINA ALINDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ayakkabı ve terlik imalathanesindeki yangına müdahale etti. Yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin yaklaşık 4 saat süren söndürme çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. Ekiplerin yer yer soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Fabrikada maddi hasara yol açan yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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