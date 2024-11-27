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Elazığ'da motosiklet ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.11.2024 16:32
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Elazığ’da motosiklet ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

Elazığ’da motosikletin kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, Yurtbaşı yolu OSB mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, motosiklet kamyona arkadan çarptı. Kazada, motosiklet üzerinde bulunan 2 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

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