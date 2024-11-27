Çanakkale’de alacak meselesi kanlı bitti!

İddiaya göre Biga'nın İslambey Toki mevkiinde tamirhanesi bulunan Ceyhun Kacamer, iki ay önce arkadaşları Şaban Can K.'nin babası Levent K. ile otomobilin kaporta ve boya işlemleri için el sıkıştı.

Alacak kavgası kanlı bitti (DHA)

ARABA YANDI

Sabah'ın haberine göre Aracın tamir işlemlerini tamamlayan Ceyhun Kacamer, iddiaya göre Levent K.'den uzun bir süre alacağını tahsil edemedi.

Geçtiğimiz Eylül ayında Levent K.'ye ait otomobil, tamir atölyesinin bahçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Araç tamamen kullanılamaz hale gelirken, Levent K. aracın Ceyhun Kacamer tarafından yakıldığını ileri sürerek atölyeyi bastı. Çıkan kavgada Ceyhun Kacamer, Levent K.'yi başına vurduğu demir çubukla ağır yaraladı.

Pompalı tüfekle öldürülen Ceyhun Kacamer

TEHDİTLER SONRASI ÇANAKKALE'YE TAŞINDI



Babalarının feci şekilde dövüldüğünü öğrenen Şaban Can K. ve Bulut K., arkadaşları Kacamer ailesine husumet beslemeye başladı Ceyhun Kacamer, 2 kardeş tarafından gelen ölüm tehditleri nedeniyle tamir atölyesini kapatarak Çanakkale'ye taşındı. İddiaya göre uzun bir süre Ceyhun Kacamer'e ulaşamayan Şaban Can K. ve Bulut K., geçtiğimiz hafta Ceyhun Kacamer'in eniştesi Y.A.'yi sokak ortasında dövdü.

Alacak kavgası kanlı bitti (DHA)

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM



Eniştesinin dövüldüğünü, Biga'da yaşayan ailesinin sürekli ölümle tehdit edildiğini öğrenen Ceyhun Kacamer, iddiaya göre sosyal medya hesabından "Aile dokunmayın, bu kavga bitsin. Bitmezse karşınızda beni bulursunuz" yazdı.

Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı

DÜKKANI BASIP KURŞUN YAĞDIRDILAR



Ceyhun Kacamer'in Çanakkale Oto sanayi sitesinde dükkan açtığını öğrenen 2 saldırgan, yanına aldıkları av tüfekleriyle tamir atölyesine silahlı baskın düzenledi. Saldırı da Ceyhun Kacemer olay yerinde hayatını kaybetti.

Alacak kavgası kanlı bitti (DHA)

YOLDA YAKALANDILAR



Olaydan sonra araçla kaçmayı başaran Şaban Can K. ve kardeşi Bulut K.'nin Umurbey istikametine doğru gittiği yönde ihbarı değerlendiren ekipler 20 kilometrelik kovalamacının ardından 2 saldırganı yakalamayı başardı.

BABA DA DAHİL 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Olayla ilgili baba Levent K. dahil toplam 5 kişinin emniyetteki sorguları devam ediyor.

Alacak kavgası kanlı bitti (DHA)

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan, C.K'nın pompalı tüfekle öldürüldüğü saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin 17 AGD 464 otomobille olayın meydana geldiği iş yeri önüne geldikleri, ellerinde pompalı tüfekle iş yerine doğru ateş açtıkları ve sonrasında aynı araç ile olay yerinde uzaklaştıkları görülüyor.