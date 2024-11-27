Ajet'ten yurt dışı uçuşlarda indirimli bilet kampanyası
AJet 13 Ocak-29 Mart 2025 tarihleri arasındaki yurt dışı seyahatleri için indirimli bilet kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında 29 Kasım'a kadar 63 bin indirimli bilet satılacak.
AJet, yurt dışı uçuşlar için indirimli bilet kampanyası başlattı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, yurt dışında 54 noktaya uçuş yapan AJet, yurt dışına çıkış biletlerini 9 dolar ve vergiler, Türkiye'ye geliş biletlerini ise 9 avro ve vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sundu.
Kampanya kapsamında 29 Kasım'a kadar satışa sunulacak 63 bin indirimli bilet, 13 Ocak-29 Mart 2025 tarihleri arasındaki seyahatlerde geçerli olacak.
İndirimli "Basic" biletler, "AJet.com" adresi, AJet'in cep telefonu uygulaması, çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinden alınabilecek.