Şüpheli bebek ölümünde bir yenisi daha! Elif bebekten acı haber | Anne tutuklandı
Tekirdağ'da istismara uğradıktan hayatını kaybeden Sıla bebeğin ölümü Türkiye'yi derinden sarmıştı. Bu acı tazeliğini korurken bu kez bir şüpheli ölüm daha gerçekleşti. Ankara'nın Ayaş ilçesinde annesi Nuriye S.'nin yataktan düştüğünü iddia ederek yardım istediği Elif İkra S. (3), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Vücudunda darp izlerine rastlanan Elif İkra S.'nin annesi Nuriye S. tutuklandı.
Türkiye'yi derinden sarsan olay Tekirdağ'da yaşanmış ve 2 yaşındaki Sıla bebek istismara uğradıktan sonra hayatını kaybetmişti. Bu korkunç olay sonrası Ankara'da bir bebeğin ölümü şüphe uyandırdı.
Ayaş ilçenin Hacırecep Mahallesi'nde oturan Nuriye S., 19 Kasım saat 08.30 sıralarında, "Kızım ölüyor" diyerek, komşularından yardım isterken, uzman çavuş olan eşine de haber verdi. Nuriye S., kızının yataktan düşerek yaralandığını ileri sürdü.
DARP İZİ VE KABURGA KIRIĞI TESPİT EDİLDİ
Eve gelen baba Ö.S., kızını kucağına alarak yakındaki Ayaş Şehit Mehmet Çiftçi Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan tetkiklerde Elif İkra S.'nin vücudunda darp izleri ve kaburgalarında kırık tespit edildi. Elif, ilk müdahalenin ardından Bilkent Şehir Hastanesine sevk edildi. Elif İkra S., 2 gün sonra doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Elif İkra S'nin cenazesi, Polatlı'da toprağa verildi.
DEHŞETE DÜŞÜREN DETAY: YÜKSEKTEN ATTIĞI İDDİA EDİLDİ
Elif İkra S'nin ölümüyle ilgili hazırlanan ön otopsi raporu doğrultusunda anne Nuriye S. gözaltına alındı. Nuriye S. ilk ifadesinde, "Evde oynarken yataktan düştü. Sonra bilinç kaybı oldu" dedi. Kızına şiddet uyguladığı ve yüksekten attığı ileri sürülen Nuriye S., sevk edildiği nöbetçi hakimlikte tutuklandı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.