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İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yangın paniği

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.11.2024 11:48
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İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi’nde yangın paniği

İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktığı bildirildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken müdahalenin sürdüğü kaydedildi.

İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktığı bildirildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken müdahalenin sürdüğü kaydedildi.

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