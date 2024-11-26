İlçe merkezine indiler! Tilkiler muhtarın bahçesinde böyle görüntülendi
Erzurum’un Tekman ilçesinde ilçe merkezine inen tilkiler önce karnının doyurdu andından kar keyfi yaptı. Yaklaşık yarım saat oynayan tilkiler daha sonra gözlerden kayboldu.
Erzurum ve ilçelerde aniden bastıran yoğun kar yağışı yaban hayatı da olumsuz olarak etkiledi.
İlçe merkezine gelen iki tilki bahçe içerisinde karınlarını doyurduktan sonra oynamaya başladılar
Tekman Vatan Mahallesi Muhtarı Kalender Karaer'in bahçesine gelen tilkiler bahçede bulunan yemlerini yedikten sonra karın tokluğu ile yine aynı bahçede oynaya başladılar.
Yaklaşık yarım saat oynayan tilkiler daha sonra gözlerden kayboldu.