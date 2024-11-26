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İlçe merkezine indiler! Tilkiler muhtarın bahçesinde böyle görüntülendi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.11.2024 14:12 Güncelleme: 26.11.2024 14:22
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İlçe merkezine indiler! Tilkiler muhtarın bahçesinde böyle görüntülendi

Erzurum’un Tekman ilçesinde ilçe merkezine inen tilkiler önce karnının doyurdu andından kar keyfi yaptı. Yaklaşık yarım saat oynayan tilkiler daha sonra gözlerden kayboldu.

Erzurum ve ilçelerde aniden bastıran yoğun kar yağışı yaban hayatı da olumsuz olarak etkiledi.

İLÇE MERKEZİNE İNDİLER! MUHTARIN BAHÇESİNDE...

İlçe merkezine gelen iki tilki bahçe içerisinde karınlarını doyurduktan sonra oynamaya başladılar

Tekman Vatan Mahallesi Muhtarı Kalender Karaer'in bahçesine gelen tilkiler bahçede bulunan yemlerini yedikten sonra karın tokluğu ile yine aynı bahçede oynaya başladılar.

Tilkiler ilçe merkezine indi (İHA)Tilkiler ilçe merkezine indi (İHA)

Yaklaşık yarım saat oynayan tilkiler daha sonra gözlerden kayboldu.

İlçe merkezine indiler! Muhtarın bahçesinde...İlçe merkezine indiler! Muhtarın bahçesinde... İLÇE MERKEZİNE İNDİLER! MUHTARIN BAHÇESİNDE...

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