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Bursa'da refüje çarpan kamyonet takla attı! 2 ölü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.11.2024 12:23 Güncelleme: 26.11.2024 12:25
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Bursa’da refüje çarpan kamyonet takla attı! 2 ölü

Bursa'’nın Kestel ilçesinde refüje çarparak takla atan kamyonette iki kişi hayatını kaybetti. Kamyonetin sürücüsü Murat Şenyer (36) ile yanındaki Mevlüt Kılıç'ın (33) cenazeleri itfaiye ekipleri tarafından kamyonetten çıkarıldı.

Bursa''nın Kestel ilçesinde refüje çarpıp, takla atan kamyonetin sürücüsü Murat Şenyer (36) ile yanındaki Mevlüt Kılıç (33) hayatını kaybetti.

2 CANSIZ BEDENİ İTFAİYE EKİPLERİ ÇIKARDI

Kaza, saat 10.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu Kestel ilçesi girişinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa yönüne ilerleyen Murat Şenyer'in kontrolünü kaybettiği 26 FB 139 plakalı kamyonet, refüje çarparak takla attı. Kazada ters dönen aracın sürücüsü Şenyer ile yanındaki Mevlüt Kılıç araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Şenyer ve Kılıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. 2 kişinin cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından kamyonetten çıkarıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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