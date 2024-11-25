Malatya’da kar yağdı lastikçilerde kuyruk oluştu

Malatya'da etkili olan yoğun kar yağışı, zorunlu kış lastiği uygulamasını 1 Aralık tarihinden önce başlattı. Kış lastiği taktırmak için lastikçilere akın eden sürücüler, yoğun kuyruklar oluşturdu. Kentteki birçok lastikçi, talebi karşılamak için gece geç saatlere kadar hizmet veriyor. Kış lastiği değişimi için ortalama 500 TL ücret talep edilirken, yoğunluk nedeniyle birçok lastikçi randevulu sisteme geçti. Lastikçilerin önünde uzun kuyruklar oluştuğunu belirten sürücüler, kar yağışına hazırlıksız yakalandıklarını dile getirdiler.

Yetkililer, özellikle şehirlerarası yolculuk yapan sürücülerin araçlarını bir an önce kış koşullarına uygun hale getirmeleri gerektiğini vurgularken, esnaf kar yağışının başlamasıyla birlikte işlerinde büyük bir artış yaşadıklarını belirterek, normalde 1 Aralık'tan itibaren zorunlu hale gelen kış lastiği uygulamasının karın erken yağmasıyla birlikte şimdiden başladığını söylediler.