Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı. Aramada 220 mililitre uyuşturucu olduğu değerlendirilen sıvı, 3 uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek ile sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma yapıldı.
Belirlenen iki ikamet, araç ve 8 şüphelinin üstünde arama yapıldı.
Aramada 220 mililitre uyuşturucu olduğu değerlendirilen sıvı, 3 uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek ile sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Olayla ilgili 8 şüpheliden 4'ü gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.