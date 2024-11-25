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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.11.2024 15:19
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Kastamonu’da uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı. Aramada 220 mililitre uyuşturucu olduğu değerlendirilen sıvı, 3 uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek ile sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma yapıldı.

Belirlenen iki ikamet, araç ve 8 şüphelinin üstünde arama yapıldı.

Aramada 220 mililitre uyuşturucu olduğu değerlendirilen sıvı, 3 uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek ile sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili 8 şüpheliden 4'ü gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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