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Elazığ'da iki otomobil birbirine girdi: 3 yaralı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.11.2024 13:20
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Elazığ’da iki otomobil birbirine girdi: 3 yaralı

Elazığ’da transit ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Olay Karşıyaka Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, transit ile otomobil seyir halindeyken çarpıştı.

Kazada 3 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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