Ege açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı: 8 kişi hayatını kaybetti
Ege'deki Sisam Adası açıklarında bir botun batması sonucunda 8 kişi hayatını kaybetti. Batan bottaki 36 düzensiz göçmen ise kurtarıldı. İşte detaylar...
Ege'deki Sisam Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir botun batması sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. vYunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, Sisam Adası açıklarında Yunanistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmenleri taşıyan şişme bot battı.
Olayda 6 çocuk ve 2 kadın toplam 8 kişi hayatını kaybederken batan bottaki düzensiz göçmenlerden 36'sı ise kurtuldu.
Botta kaç kişinin bulunduğu konusunda kesin bir bilgi paylaşılmazken, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.