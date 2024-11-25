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Ege açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı: 8 kişi hayatını kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.11.2024 14:28
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Ege açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı: 8 kişi hayatını kaybetti

Ege'deki Sisam Adası açıklarında bir botun batması sonucunda 8 kişi hayatını kaybetti. Batan bottaki 36 düzensiz göçmen ise kurtarıldı. İşte detaylar...

Ege'deki Sisam Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir botun batması sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. vYunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, Sisam Adası açıklarında Yunanistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmenleri taşıyan şişme bot battı.

Olayda 6 çocuk ve 2 kadın toplam 8 kişi hayatını kaybederken batan bottaki düzensiz göçmenlerden 36'sı ise kurtuldu.

Botta kaç kişinin bulunduğu konusunda kesin bir bilgi paylaşılmazken, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

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