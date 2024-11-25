Bitlis’te kar trafiği aksattı küçük çaplı kazalar meydana geldi

Bitlis kent merkezinde kar kalınlığının 25 santimetreye ulaştığını belirten meteoroloji yetkilileri, kar yağışının yerini soğuk havaya bırakacağını bildirdi.

Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler trafiğin aksamasına neden olurken, trafik ekipleri de yolları açık tutmak için uzun uğraşlar verdi. Özellikle Bitlis Devlet Hastanesi önü ve Beş Minare Mahallesi'nin bazı mevkilerinde araçların kaymaları sonucu küçük çaplı kazalar meydana geldi. Bir taraftan yolu açmaya çalışan ekipler, diğer taraftan da araçları itekleyerek yolu açtı.