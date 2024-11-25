Afyonkarahisar’da kar ile mücadele sorunsuz yapıldı

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi kar ile mücadelesini sürdürüyor. Bu çerçevede yapılan çalışmalar ile ilgili Afyonkarahisar Valiliği tarafından yapılan açıklamada; "İl genelinde etkisini gösteren kar yağışları sonucu, İscehisar, İhsaniye, Bayat, Sinanpaşa, Emirdağ, Çay, Çobanlar, Bolvadin, Şuhut olmak üzere 9 ilçemizin yüksek rakımlı 41 köyünde, İl Özel İdaremize ait 18 iş makinası ve 25 personel ile kar temizleme ve yol açma çalışmalarımız hızla devam etmektedir. İhtiyaç halinde 95 araç, iş makinası ve 105 personelimiz ise hazır bekletildiği kaydedildi. Zor şartlar altında görevini özveriyle yapan tüm personelimize teşekkür ederiz" denildi.