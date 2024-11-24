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Sivas Valiliği duyurdu! Bazı yollar kar yağışı nedeniyle kapandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.11.2024 12:29
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Sivas Valiliği duyurdu! Bazı yollar kar yağışı nedeniyle kapandı

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada şehir enelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapandı. Açıklamada, sürücülerden uyarıları dikkate alarak tedbirli olmaları istenildi.

Sivas'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkez-Kurtlapa il yolu, Soğuk Çermik-Doğanşar il yolu, Ortakent-Koyulhisar il yolu ile Şarkışla-Yıldızeli kara yolu kar ve tipi nedeniyle araç trafiğine kapandı.

Yıldızeli-Tokat kara yolu ise yoğun kar yağışı nedeniyle çift yön olarak çekici trafiğine kapatıldı.

Sivas İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada ise il genelinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 35 yerleşim yerine ulaşım sağlanamadığı belirtildi.

Açıklamada, sürücülerden uyarıları dikkate alarak tedbirli olmaları istenildi.

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