Sakarya’da yangın paniği! Tek katlı ev alevlere teslim oldu

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tek katlı bir ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay yerinden bir kare - (İHA)

Çatalköprü Mahallesi'nde Ferhat B'ye ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine yangın mahalline itfaiye, jandarmanın yanı sıra Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM) ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.