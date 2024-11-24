Sakarya'da yangın paniği! Tek katlı ev alevlere teslim oldu
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tek katlı bir evde sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Yangında evin kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tek katlı bir ev yanarak kullanılamaz hale geldi.
Çatalköprü Mahallesi'nde Ferhat B'ye ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine yangın mahalline itfaiye, jandarmanın yanı sıra Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM) ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.