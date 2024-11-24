24 Kasım 2024, Pazar
Haberler Yaşam Haberleri Sakarya'da yangın paniği! Tek katlı ev alevlere teslim oldu

Sakarya'da yangın paniği! Tek katlı ev alevlere teslim oldu

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.11.2024 02:32
ABONE OL
Sakarya’da yangın paniği! Tek katlı ev alevlere teslim oldu

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tek katlı bir evde sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Yangında evin kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tek katlı bir ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay yerinden bir kare - (İHA)Olay yerinden bir kare - (İHA)

Çatalköprü Mahallesi'nde Ferhat B'ye ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangın mahalline itfaiye, jandarmanın yanı sıra Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM) ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör