Kahramanmaraş'ın kuzey ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Göksun, Afşin, Elbistan, Nurhak ve Ekinözü ilçelerinde kar hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı sonrası etraf tamamen beyaza bürünürken, vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Kar yağışı nedeniyle bazı yolların ulaşıma kapandığı öğrenildi. Büyükşehir belediyesi ekipleri, kapanan yolların açılması ve ulaşımın normale dönmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Özellikle kırsal bölgelerdeki yolların açılması için iş makineleri ve tuzlama araçları yoğun bir şekilde çalışıyor. Vatandaşlar, hava şartlarına karşı dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyarıldı.