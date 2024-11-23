Oto lastikçilerde kış lastiği yoğunluğu

1 Aralık'ta başlayacak zorunlu kış lastiği uygulaması öncesinde sürücüler, araçlarını kış şartlarına hazırlamak için lastikçilerde yoğunluk oluşturmaya başladı. Kış lastiklerinin, zorlu hava şartlarında yola tutunma kapasitesi, güvenli sürüş ve kazaları önleme avantajlarıyla sürücüler için hayati öneme sahip olduğu belirtiliyor. Kasım ayıyla birlikte havaların soğuması ve don olaylarının başlaması, lastikçilerdeki hareketliliği de artırdı. Lastik ustaları, sürücülere 1 Aralık tarihini beklemeden kış lastiklerini taktırmaları çağrısında bulundu.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde oto lastikçileri, gecenin geç saatlerine kadar yoğun bir şekilde çalışarak müşterilerine hizmet sunuyor. Yaklaşık 40 yıldır ilçede hizmet sunduğunu ifade eden Necati Birol isimli esnaf, "Kış mevsiminin gelmesiyle kışlık lastikleri değiştirmek için müşterilerimizin yoğun talebine yetişemiyoruz. Haliyle randevulu çalışmak zorunda kalıyoruz. Oğlum Burak ile birlikte günde 20 ila 25 araç lastiği değiştiriyoruz. Geç saatlere kadar çalışarak müşterilerimizin memnuniyetini sağlıyoruz. Kazalara sebebiyet vermemek için can ve mal güvenliğimiz açısından kışlık lastiklerimizi biran evvel değiştirmekte fayda vardır" dedi. Oto lastik dükkanında kışlık lastiklerini değiştirmeye gelen sürücüler ise Necati Birol ustaya yıllardır güvenerek geldiklerini belirterek, kendisine teşekkür ettiler.