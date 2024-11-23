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Kocaeli'de deniz taşarken 2 tekne battı ağaçlar ise yerlerinden söküldü

Mehmet Zeyrek
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.11.2024 10:49
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Kocaeli’de deniz taşarken 2 tekne battı ağaçlar ise yerlerinden söküldü

Kocaeli'de etkili olan lodos nedeniyle deniz taşarken, çatılar uçtu, ağaçlar yerinden söküldü, 2 tekne ise battı.

Kocaeli'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Lodos nedeniyle sahilde dev dalgalar adeta kıyıyı döverken, deniz ise taştı. Taşma sebebiyle yollarda ve caddelerde oluşan su birikintileri oluştu, 2 tekne ise battı. Bazı bölgelerde çatılar uçtu, ağaçlar da yerlerinden söküldü. Yürümekte zorluk çeken vatandaşlar binalara sığındı. Market tezgahlarındaki yeşillikler ve kasalar de rüzgarın şiddetine dayanmayarak yola uçtu. Ayrıca Körfez ilçesinde lodosla birlikte şiddetli yağış etkili oldu.

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