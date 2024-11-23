İznik’te çam ağacı gürültüyle devrildi

Olay anında site sakinleri panik içinde evlerinden dışarı çıktı. Çam ağacının devrilmesi sırasında şans eseri yaralanan ya da can kaybı olmazken, yaşanan korku dolu anlar mahallede büyük bir endişeye yol açtı. Site sakinlerinden biri, "Ağaç çok eski ve büyüktü, devrildiği anda büyük bir gürültüyle hepimiz irkildik. Neyse ki kimseye bir şey olmadı ama ciddi bir tehlike atlattık" dedi.