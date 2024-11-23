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İznik'te çam ağacı gürültüyle devrildi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.11.2024 13:02
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İznik’te çam ağacı gürültüyle devrildi

Bursa'nın İznik ilçesi Selçuk Mahallesi'nde bulunan Beyaz Kent Sitesi'nde yaşanan olay, bölge sakinlerini korkuttu. Site içerisindeki devasa çam ağacı, köklerinin altında bulunan beton bloğu havaya kaldırarak büyük bir gürültüyle devrildi.

Olay anında site sakinleri panik içinde evlerinden dışarı çıktı. Çam ağacının devrilmesi sırasında şans eseri yaralanan ya da can kaybı olmazken, yaşanan korku dolu anlar mahallede büyük bir endişeye yol açtı. Site sakinlerinden biri, "Ağaç çok eski ve büyüktü, devrildiği anda büyük bir gürültüyle hepimiz irkildik. Neyse ki kimseye bir şey olmadı ama ciddi bir tehlike atlattık" dedi.

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