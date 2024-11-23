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İstanbul Boğazı’nda korku dolu anlar! Akıntıya kapılan gemi kıyıya çarpıyordu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.11.2024 16:50
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İstanbul Boğazı’nda korku dolu anlar! Akıntıya kapılan gemi kıyıya çarpıyordu

İstanbul Boğazı’nda etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle 190 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi Beykoz açıklarında akıntıya kapıldı. Bir süre sürüklenen ve kıyıya çarpmadan önce manevra ile kurtulan gemideki korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Beykoz açıklarında meydana geldi. İstanbul Boğazı'nda etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle 190 metre uzunluğunda ve 32 metre genişliğindeki 'Kıran America' isimli gemi sürüklenmeye başladı.

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Beykoz açıklarında sürüklenen gemi, kaptanın yaptığı manevra ile kıyıya çarpmaktan son anda kurtuldu.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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