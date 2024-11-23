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Bakanlık duyurdu! İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönde askıya alındı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.11.2024 19:11 Güncelleme: 23.11.2024 19:24
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Bakanlık duyurdu! İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği çift yönde askıya alındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı gemi trafiğinin, Anadolu Kavağı önlerinde ağları birbirine dolanan balıkçı tekneleri nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı gemi trafiğinin, Anadolu Kavağı önlerinde ağları birbirine dolanan balıkçı tekneleri nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

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