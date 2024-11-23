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Bodrum'da feribot seferlerine 2 gün fırtına engeli

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.11.2024 13:01
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Bodrum’da feribot seferlerine 2 gün fırtına engeli

Muğla'nın Datça- Bodrum ile Bodrum-Datça ilçeleri arasında bugün ve yarın düzenlenecek olan feribot seferlerinin fırtına nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Muğla ve çevresi için 'fırtına' uyarısı yaptı. Meteorolojinin uyarısı üzerine vatandaşlara yaşanabilecek olası olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması çağrısı yapılırken, Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada ise bugün ve yarın yapılması planlanan 09.00 Bodrum-Datça ile 15.00 Datça- Bodrum arası feribot seferinin hava muhalefeti nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

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