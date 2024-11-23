Benzin, dizel, hibrit ve elektrikli araçlar: En düşük maliyetli yakıt hangisi?

Yakıt tercihleri ve maliyetleri önemli bir karar haline geldi. Araç sahipleri, yakıt fiyatlarının uzun vadeli ekonomik etkileri göz önünde bulunduruyor. Yıllık ortalama 20 bin kilometre yol yapan bir aracın kilometre başına yakıt maliyetleri şu şekilde sıralanıyor:

Benzinli araçlar: 3 TL

Dizel araçlar: 2.57 TL

Hibrit araçlar: 2.14 TL

Evden şarj edilen elektrikli araçlar: 0.53 TL

Hızlı şarj istasyonundan şarj edilen elektrikli araçlar: 1.63 TL

Yakıt (A Haber Foto Arşiv)

Evde şarj edilen elektrikli araçlar, açık ara en düşük maliyeti sunuyor. Ancak, 1 Ocak 2025 itibarıyla getirilecek olan yıllık 5 bin kWh elektrik sınırı, bu avantajı kısıtlayabilir. Yeni düzenlemeler, kullanıcıları daha fazla hızlı şarj istasyonu kullanımına yönlendirebilir ve bu da elektrikli araçların ekonomik avantajını sınırlayabilir.

Yakıt (A Haber Foto Arşiv)

Bakım Maliyetlerinde Elektrikli Araçlar Önde

Yakıt masraflarının yanı sıra bakım maliyetleri de araç sahipleri için önemli bir kriter. Elektrikli araçlar bu alanda rakiplerine karşı belirgin bir üstünlük sağlıyor. Benzinli ve dizel araçlar 20 bin kilometrede yaklaşık 55 bin TL bakım masrafına sahipken, elektrikli araçlar ise ilk bakım maliyeti yaklaşık 10 bin TL olarak yer alıyor.