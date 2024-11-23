2025 Üç aylar ne zaman başlıyor, kandiller hangi günlere denk geliyor? Üç aylar ve kandil takvimi

İslam takviminde özel bir yere sahip olan üç aylar, manevi bir arınma ve yenilenme dönemi olarak kabul edilir. Bu kutsal aylar, Müslümanların Allah'a daha fazla yakınlaşma fırsatı bulduğu mübarek bir süreçtir. Bu zamanda yardımlaşmalar çoğalır, akraba ziyaretleri artar, ibadetler daha titizlikle yerine getirilir.

Üç Aylar Takvimi (A Haber Foto Arşiv)

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor?

Üç ayların ilk adımı Recep Ayı'dır. Regaip ve Miraç kandilleri bu ayda idrak edilir. Regaip Kandili, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) anne rahmine düştüğü gece olarak anılır ve ibadetle geçirilir. Miraç Kandili ise Peygamber Efendimizin göğe yükselişi, Allah'ın huzuruna kabul edilişiyle hatırlanır.

Şaban Ayı, Ramazan'a hazırlık dönemi olarak görülür. Bu ay Berat Kandili'ni barındırır. Berat Kandili gecesi, günahlardan arınma ve Allah'tan bağışlanma dileğiyle geçirilir.

Ramazan Ayı, oruç, teravih namazları ve Kadir Gecesi ile zirveye ulaşır. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, İslam aleminin en mübarek gecelerinden biridir.

Üç Aylar Takvimi (A Haber Foto Arşiv)

2025 Üç Aylar ve Kandil Tarihleri

2025 yılında Üç Aylar, 1 Ocak Çarşamba günü Recep ayının başlamasıyla idrak edilmeye başlanacak. İşte bu döneme ait detaylı üç aylar ve kandil takvimi…

Recep Ayı: 1 Ocak 2025 Çarşamba

Regaip Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe

Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar

Şaban Ayı: 31 Ocak 2025 Cuma

Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe

Ramazan Ayı: 1 Mart 2025 Cumartesi

Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba