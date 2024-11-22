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Trafik polisinden yürek ısıtan davranış: Köpeğin geçmesi için trafiği durdurdu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.11.2024 10:28
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Trafik polisinden yürek ısıtan davranış: Köpeğin geçmesi için trafiği durdurdu

Bingöl'de trafik polisi, yolun karşısına geçmek isteyen köpek için trafiği durdurdu. O anlar izleyenlerin içini ısıttı.

Bingöl'de uygulama gerçekleştiren trafik polisi, cadde ortasında bir köpek fark etti. Trafik polisi, köpeğin yolun karşısına geçmeye çalıştığını görünce hemen trafiği durdurdu. Köpeğe eşlik eden trafik polisi, hayvanı güvenli bir şekilde karşıya geçirdi. Bingöl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hayvanlara sevgi ve saygı göstermek vicdan meselesi değil, yaşama duyulan saygının bir yansımasıdır. Personelimiz trafik güvenliğini sağlarken yoldan geçmeye çalışan patili dostumuza öncelik sağlamış olup canlıların yaşam hakkının önemini vurgulamıştır" ifadelerine yer verildi.

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