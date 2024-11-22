Muğla’ya yağmur sonrası soğuk hava uyarısı

Yapılan uyarıda, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre bölgemizin, 23.11.2024 (Cumartesi) günü gece saatlerinden itibaren soğuk havanın etkisi altına girmesi bekleniyor. Bölgemiz genelinde sıcaklıkların 6 ila 8, iç kesimlerde 10 ila 12 derece azalarak mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor. Cuma ve Cumartesi günü bölgemiz genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlı havanın pazar günü ilk saatlerden itibaren bölgemizi terk edeceği, yerini kuzeyli yönlerden fırtınaya bırakacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağış, fırtına ve iç kesimlerde kar yağışı ile buzlanma ve don olaylarının sebep olabileceği risklere karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı tahmin, meteorolojik değerlendirme ve erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan meteorolojik tahmin ve erken uyarılara "mgm.gov.tr" internet sitemizden, mobil uygulamamızdan, Meteorolojinin Sesi Radyosu ve kurumsal sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz" denildi.

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