İzmir’de silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Aliağa Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, Bergama ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılığı ile uyuşturucu ticareti yaptıkları suçlamasıyla 4 şüpheliye yönelik çalışma başlattı. Polis, belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelileri gözaltına aldı. Adreslerdeki aramalarda çok sayıda tabanca, tüfek ve uyuşturucu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe cezaevine gönderildi.

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