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İzmir'de silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.11.2024 10:23
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İzmir’de silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

İzmir'in Bergama ilçesinde silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Aliağa Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, Bergama ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılığı ile uyuşturucu ticareti yaptıkları suçlamasıyla 4 şüpheliye yönelik çalışma başlattı. Polis, belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelileri gözaltına aldı. Adreslerdeki aramalarda çok sayıda tabanca, tüfek ve uyuşturucu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe cezaevine gönderildi.

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