İkinci el araç alımında kilometre kontrolü nasıl yapılır? Hızlı ve güvenilir bilgi: SMS ile kilometre sorgulama!

İkinci el otomobil piyasasında sıkça rastlanan dolandırıcılık yöntemlerinden biri olan kilometre düşürme işlemi, araç alıcılarını mağdur etmeye devam ediyor. Ancak tüketicilerin bu tür mağduriyetlere karşı önlem alması için artık hızlı ve güvenilir bir yöntem var: SMS ile kilometre sorgulama.

Kilometre Sorgulama (A Haber Foto Arşiv)

SMS ile Kilometre Sorgulama Nasıl Yapılır?

Bu basit işlemi gerçekleştirmek için telefonunuzun mesaj bölümünü kullanmanız yeterli. Aşağıdaki adımları izleyerek aracın gerçek kilometre bilgisine ulaşabilirsiniz:

Mesaj uygulamasını açın ve yeni bir mesaj oluşturun.

Mesaj içeriğine "DETAY" yazdıktan sonra bir boşluk bırakın.

Ardından sorgulamak istediğiniz aracın plakasını bitişik şekilde ekleyin. Örneğin: "DETAY 01AB123"

Mesajı, 5664 numarasına gönderin.

Kilometre Sorgulama (A Haber Foto Arşiv)

Hızlı ve Güvenilir Bilgiye Anında Ulaşın

Kilometre sorgulama hizmeti, operatörler tarafından ücretlendirilmektedir. Sistemin avantajı, kısa süre içinde size yanıt sağlaması oluyor. Gelen mesajda sorguladığınız aracın kilometre bilgisine erişebilirsiniz. Bu işlem sayesinde, aracın kullanım geçmişi hakkında güvenilir bilgiye ulaşabilirsiniz.