İkinci el araç alımında kilometre kontrolü nasıl yapılır? Hızlı ve güvenilir bilgi: SMS ile kilometre sorgulama!
İkinci el araç alımında sıkça karşılaştığımız dolandırıcılıklardan biri de kilometre düşürme işlemleri! Bu tür dolandırıcılık vakalarına karşı tüketiciler ikinci el araç alımlarında dikkat ediyor. Peki hızlı ve güvenilir bilgiye nasıl erişilir, araç alımında kilometre kontrolü nasıl yapılır? Artık bu işlemi yalnızca bir SMS ile pratik şekilde yapabilirsiniz. İşte kilometre sorgulama ile ilgili detaylar…
İkinci el otomobil piyasasında sıkça rastlanan dolandırıcılık yöntemlerinden biri olan kilometre düşürme işlemi, araç alıcılarını mağdur etmeye devam ediyor. Ancak tüketicilerin bu tür mağduriyetlere karşı önlem alması için artık hızlı ve güvenilir bir yöntem var: SMS ile kilometre sorgulama.
SMS ile Kilometre Sorgulama Nasıl Yapılır?
Bu basit işlemi gerçekleştirmek için telefonunuzun mesaj bölümünü kullanmanız yeterli. Aşağıdaki adımları izleyerek aracın gerçek kilometre bilgisine ulaşabilirsiniz:
Mesaj uygulamasını açın ve yeni bir mesaj oluşturun.
Mesaj içeriğine "DETAY" yazdıktan sonra bir boşluk bırakın.
Ardından sorgulamak istediğiniz aracın plakasını bitişik şekilde ekleyin. Örneğin: "DETAY 01AB123"
Mesajı, 5664 numarasına gönderin.
Hızlı ve Güvenilir Bilgiye Anında Ulaşın
Kilometre sorgulama hizmeti, operatörler tarafından ücretlendirilmektedir. Sistemin avantajı, kısa süre içinde size yanıt sağlaması oluyor. Gelen mesajda sorguladığınız aracın kilometre bilgisine erişebilirsiniz. Bu işlem sayesinde, aracın kullanım geçmişi hakkında güvenilir bilgiye ulaşabilirsiniz.