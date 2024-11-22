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Diyarbakır 'da sis etkili oldu

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.11.2024 10:33
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Diyarbakır ’da sis etkili oldu

Diyarbakır'da, sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi. Zaman zaman görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü sis nedeniyle sürücüler, araçlarının hızlarını düşürerek ilerledi.

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