Cenazeye gidenleri taşıyan midibüs, şarampole devrildi: 29 yaralı

Kaza, saat 07.30 sıralarında Çankırı-Kızılırmak kara yolu Dedeköy mevkisinde meydana geldi. İstanbul'dan Çorum'un Sungurlu ilçesindeki cenazeye gidenleri taşıyan A.K. yönetimindeki 34 YL 3278 plakalı midibüs, kontrolden çıkıp şarampole devrildi. İhbarla kaza yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 29 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle kara yolunda trafik, bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı. Kaza hakkında soruşturma başlatıldı.

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