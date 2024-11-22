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Artvin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.11.2024 17:07
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Artvin’de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Artvin'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinde "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcıları ile uyuşturucu kullananlara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Ekipler, 24 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 1 gram kenevir tohumu, 2 gram tütüne emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 2 gram kubar esrar, 1 uyuşturucu hap ile uyuşturucu kullanma aparatı ve öğütücü ele geçirdi. Gözaltına alınan 20 şüpheliden 17'si savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverildi. Zanlılardan E.B. ve A.Y. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ekipler, kimlikleri belirlenen 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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