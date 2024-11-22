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12'si çocuk 22 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 22.11.2024 10:05
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12’si çocuk 22 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında hareket halindeki fiber karinalı lastik botun içinde 12'si çocuk 24 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Marmaris ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli fiber karinalı lastik bot durdurulmuş, içerisindeki 10 düzensiz göçmen (beraberinde 12 çocuk) ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalanmıştır.

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