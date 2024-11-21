Kebap şehri Gaziantep’te vatandaşlar balığa yöneldi

Gastronomi şehri Gaziantep'te havaların soğumasıyla birlikte balık satışları da arttı.

Kentte balık satışlarının artması esnafın da yüzünü güldürdü. Özellikle son dönemlerde et fiyatlarındaki artışlar vatandaşların balığa yönelmesine neden oldu. Karadeniz'de ve Ege'de balıkçıların ağlarına takılan çeşit çeşit balıklar, tezgah raflarını süslerken, havaların soğumasıyla esnaf satışların arttığını belirtti.



Hamsi, palamut, istavrit ve lüfer başta olmak üzere tezgahlardaki balık çeşitlerinin fiyatı 120 liradan başlarken çeşidine ve kalitesine göre fiyatlar daha da yükseliyor. Balık hali esnafı özellikle sağlıklı beslenmek için balığı tercih eden vatandaşların son günlerde havaların soğumasıyla balığa yöneldiğini belirtiyor. Satışlardan memnun olduklarını söyleyen esnaf, havaların soğuması ve yağmurun yağmasıyla bu yıl daha da verimli bir sezon olacağını tahmin ediyor.



Balık sezonunun iyi geçtiğini belirten Ali Tekin, "Yağışların başlamasıyla balık satışlarımız epey arttı. Son günlerde hamsi ve istavrit fiyatları düştü. Bu sene palamut bayağı bol geldi. Halkımız palamut, hamsi ve istavrite yoğun ilgi gösterdi. Fiyatların da düşmesiyle halkımız balığa rağbet gösterdi. Hamsi ve istavrit 200 TL, palamut 150 TL, somon 250 TL, çupra ve levrek 250 TL'den satılıyor" dedi.

Bu yıl balığın bol olduğunu belirten Hasan Durmaz, "Balık satışlarımız güzel geçiyor. Balık fazla, pahalı da değil. Balık fiyatları 120 liradan başlıyor. Çupra, levrek, somon, alabalık, palamut ve hamsi gibi çeşitlerimiz var. Bütün halkımızın balık yemesini isterim. Yağışlar başladığı için satışlarımız da arttı. Hava soğuduğunda Gaziantep halkı balığa akın eder. En çok hamsi, palamut ve istavrit satılıyor" ifadelerini kullandı.

Ulaş Kurt ise, "Balık satışlarımız iyi geçiyor. Yağışların başlamasıyla Gaziantep halkı balık tercih etmeye başladı. Palamut yoğun ilgi var. Hamsi, istavrit ve diğer balık çeşitleri de yoğun ilgi görüyor. Balıklarımız taze ve fiyatlarımız da uygun. Balık fiyatları 120 liradan başlıyor, 400 liraya kadar yükseliyor. Et fiyatları yüksek olunca balığa rağbet daha fazla olmaya başladı" diye konuştu.