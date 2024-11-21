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Görüntüler Elazığ'dan! Aç kalan kurt yerleşim alanına indi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.11.2024 13:53 Güncelleme: 21.11.2024 13:58
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Görüntüler Elazığ’dan! Aç kalan kurt yerleşim alanına indi

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde aç kalan kurt, yerleşim alanına indi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Bir süre yemek arayan kurt daha sonra gözden kayboldu.

Olay, Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde meydana geldi.

KURT YERLEŞİM ALANINA İNDİ

Edinilen bilgiye göre, aç kalan kurt yerleşim alanı Organize Sanayi Bölgesinde görüldü. Yiyecek ararken gezen aç kurdu gören bir vatandaş o anları cep telefonu ile saniye saniye kaydetti.

Aç kalan kurt yerleşim alanına indi (İHA)Aç kalan kurt yerleşim alanına indi (İHA)

Bir süre yemek arayan kurt daha sonra gözden kayboldu.

Kurt yerleşim alanına indiKurt yerleşim alanına indi KURT YERLEŞİM ALANINA İNDİ

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