Görüntüler Elazığ'dan! Aç kalan kurt yerleşim alanına indi
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Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde aç kalan kurt, yerleşim alanına indi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Bir süre yemek arayan kurt daha sonra gözden kayboldu.
Olay, Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, aç kalan kurt yerleşim alanı Organize Sanayi Bölgesinde görüldü. Yiyecek ararken gezen aç kurdu gören bir vatandaş o anları cep telefonu ile saniye saniye kaydetti.
Bir süre yemek arayan kurt daha sonra gözden kayboldu.