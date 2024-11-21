Görüntüler Elazığ’dan! Aç kalan kurt yerleşim alanına indi

Olay, Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, aç kalan kurt yerleşim alanı Organize Sanayi Bölgesinde görüldü. Yiyecek ararken gezen aç kurdu gören bir vatandaş o anları cep telefonu ile saniye saniye kaydetti.

Aç kalan kurt yerleşim alanına indi (İHA)

Bir süre yemek arayan kurt daha sonra gözden kayboldu.