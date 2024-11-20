Şanlıurfa'da feci olay! TIR'ın altında kalarak can verdi
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. Abdulaziz Tatlı isimli vatandaş tamir etmeye çalıştığı TIR'ın altında kalarak hayatını kaybetti.
Abdulaziz Tatlı, Birecik Sanayi Sitesi'nde tamir etmeye çalıştığı TIR'ın krikonun üzerinden kayması sonucu aracın altında kaldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla TIR'ın altından ağır yaralı olarak çıkarılan Tatlı, ambulansla kaldırıldığı Birecik Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.