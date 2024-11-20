Montları çamaşır makinesinde yıkamadan önce bunlara dikkat edin!

Soğuk ve yağmurlu havaların başlamasıyla birlikte kalın montlar dolaplara asılmaya başlandı. Yaz aylarında kaldırılan montlar kış aylarında giyilmeden önce iyice temizlenmesi gerekiyor. Fakat bazı montları / dış giyimleri yıkamak ise zahmet verici olabiliyor. Bu noktada temizlik uzmanları montların nasıl yıkanması gerektiği konusunda birkaç uyarıda bulunuyor.

Mont Yıkama (A Haber Foto Arşiv)

Uygun Sıcaklık

Montların çamaşır makinesinde yıkanması sırasında en önemli adım, uygun sıcaklık seçimi. Temizlik uzmanları, montların en fazla 30 derece sıcaklıkta yıkanmasını öneriyor. Daha yüksek sıcaklıklar, kumaşın küçülmesine, dokusunun bozulmasına ve montun genel yapısının yıpranmasına neden olabilir.

Doğru Deterjan Seçimi

Mont yıkarken kullanılacak deterjan türü de büyük önem taşıyor. Sıvı deterjan tercih edilmesi, özellikle düşük sıcaklıklarda deterjanın kolayca çözülmesini ve etkili bir temizlik sunmasını sağlar. Toz deterjanlar düşük sıcaklıkta tam çözünmediği için mont üzerinde kalıntı bırakabilir ve temizliği olumsuz etkileyebilir.

Mont Yıkama (A Haber Foto Arşiv)

Montunuzu Makineye Atmadan Önce Kontrol Edin

Yıkamadan önce montun ceplerini kontrol etmek, hem montun hem de çamaşır makinesinin zarar görmesini engeller. Ceplerde unutulmuş bozuk para, anahtar gibi sert nesneler, makineye zarar verebileceği gibi montun dokusunu da bozabilir. Temizleme işlemi öncesinde bu basit adımı atlamayın!

Güneş Işığında Kurutmayın

Montları yıkadıktan sonra doğal yollarla kurutmaya özen gösterin ve direkt güneş ışığından kaçının. Bu yöntem, montların formunu ve dokusunu korumada etkili olacaktır.