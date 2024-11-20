Kıyıköy’de çinekop ve istavrit bolluğu!

Av yasağının kalkmasının ardından denize açılan balıkçılar bir süre palamut avladı. Palamut avında güzel bir sezon geçiren balıkçılar için çinekop ve istavrit dönemi başladı.

Sabaha karşı avlanmaya çıkan balıkçılar iki tekne arasına serdikleri orta su ağları ile bol miktarda çinekop ve istavrit avlıyor.

Balıkçılar kasalar dolusu balık ile kıyıya dönmenin mutluluğunu yaşıyor.

Balıkçı Halil Kurt, bereketli bir sezon yaşadıklarını söyledi.

Yaklaşık bir ay süren palamut avının ardından çinekop ve istavrit avına yöneldiklerini ifade eden Kurt, limana bol miktarda çinekop ve istavritle döndüklerini anlattı.