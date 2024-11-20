İBB’ye aşevi yerine lokanta tepkisi

Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin "Ucuz yemek hizmeti veriyoruz" şeklinde tanıttığı Kent Lokantaları'nın, AK Parti yönetimindeki ilçe belediyelerinde halka ücretsiz yemek hizmeti sunan aşevlerinin kapatılarak açıldığı ortaya çıktı.

AŞEVİ YERİNE LOKANTA

Geçtiğimiz gün Üsküdar'da açılan Kent Lokantası, bu durumun örneklerinden oldu. Daha önce ihtiyaç sahipleri, hasta ve yaşlılar başta olmak üzere vatandaşa 2 öğün ücretsiz sıcak yemek hizmeti veren Selimiye Aşevi kapatılarak, Kent Lokantası kuruldu. Kent Lokantası'nın açılışını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş yaptı.

"'CHP NEDİR' SORUSUNUN CEVABI"

Sabah'ın haberine göre İBB'nin aşevini kapatarak vatandaşa ücretli yemek satacak olmasına tepki gösteren eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Tüm ahlak sınırlarını zorlayan, siyaset tarihine geçecek bir vaka; büyük bir hizmet gibi sunulan Kent Lokantası gerçeğini herkes görsün. İhtiyaç sahiplerine ücretsiz yemek yapsın diye kurulan Üsküdar Belediyesi Selimiye Aşevi, Kent Lokantası adıyla vatandaşa yemek satacak! Tam da 'CHP nedir?' sorusunun cevabı gibi bir durum. Vatandaşın ücretsiz yemeğini kes, belediye aşevini lokantaya çevir, ihtiyaç sahibi vatandaşa ücretsiz verilen yemeği, büyük bir iyilik yapıyor gibi parayla sat ve bunu dev bir hizmet gibi vatandaşa anlat. İbretlik!" ifadelerini kullandı.