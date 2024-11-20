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Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki tutuklandı

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.11.2024 11:47 Güncelleme: 20.11.2024 12:46
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Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki tutuklandı

Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "yargı organlarını alenen aşağılama" suçlarından hakkında açılan soruşturma kapsamında sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Savcılıkta verdiği ifadenin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Nasuh Mahruki'nin çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmasına karar verildi.

NASUH MAHRUKİ TUTUKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca Nasuh Mahruki hakkında sosyal medya paylaşımlarında kullandığı ifadeler nedeniyle 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'yargı organlarını alenen aşağılama' suçlarından soruşturma başlatılmıştı. AKUT Arama Kurtarma Derneği eski Başkanı Nasuh Mahruki bugün avukatıyla birlikte Çağlayan Adliyesi'ne ifade vermeye geldi. İfade işlemlerinin ardından Mahruki tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik tarafından, Nasuh Mahruki'nin tutuklanmasına karar verildi.

Mahruki hakkında soruşturma başlatıldıMahruki hakkında soruşturma başlatıldı MAHRUKİ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Nasuh Mahruki tutuklandıNasuh Mahruki tutuklandı NASUH MAHRUKİ TUTUKLANDI

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