Elmastan değerli! Dünyada eşi benzeri yok: Sadece Türkiye’de çıkıyor

Dünyanın en nadir ve değerli taşlarından biri olan diaspor taşı, yalnızca Türkiye'nin Muğla ilinden çıkarılıyor. Özel ışık oyunlarıyla kendine hayran bırakan bu taş, mücevherat sektöründe adeta taht kurmuş durumda. Elmastan daha çok ilgi görülüyor.

Diaspor taşının en dikkat çekici yönü, ışığın türüne göre renk değiştirebilmesi. Gün ışığında yeşilin farklı tonlarını sergileyen taş, mum ışığında büyüleyici bir pembeye dönüşüyor. Bu benzersiz özellik, taşı koleksiyoncular ve yatırımcılar için vazgeçilmez bir seçenek haline getiriyor. Dahası, taşın çevredeki ışık kaynaklarına ve objelere göre değişen renk yelpazesi, onu tam anlamıyla doğanın sanat eseri yapıyor.

Diaspor Taşı (Google)

Mücevher Dünyasının Yeni Gözdesi

Elmastan binlerce kat daha değerli olan diaspor taşı, uluslararası mücevher piyasasında hızla yükselen bir yıldız. Özellikle lüks mücevher tasarımlarında kullanılan bu taş, hem yerel hem de global alanda büyük bir talep görüyor. Sadece Muğla'da çıkarılması, bu taşı daha da özel ve eşsiz kılıyor.