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Çok sayıda BUDO seferi iptal edildi! Marmara Denizi'nde fırtına

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.11.2024 13:29 Güncelleme: 20.11.2024 13:32
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Çok sayıda BUDO seferi iptal edildi! Marmara Denizi’nde fırtına

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden yapılan duyuruya göre deniz otobüsü seferlerinden 7'si Marmara Denizi'ndeki fırtına nedeniyle iptal edildi. Açıklamada iptal edilen seferlere de yer verildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesince Bursa ile İstanbul arasında karşılıklı işletilen deniz otobüsü seferlerinden 7'si, Marmara Denizi'ndeki fırtına nedeniyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 16.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 19.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

BUDO'nun saat 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ile 12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamadı.

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