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Çanakkale’de şoke eden olay! Patlamamış top mermileri bulundu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.11.2024 20:15 Güncelleme: 20.11.2024 20:18
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Çanakkale’de şoke eden olay! Patlamamış top mermileri bulundu

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde, Çanakkale Savaşları’na ait olduğu düşünülen, patlamamış 50 top mermisi bulundu. İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı.

Gelibolu ilçesinde dün sabah saatlerinde Gelibolu Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından kanalizasyon yenileme çalışmaları sırasında Çanakkale Savaşları'na ait olduğu düşünülen, patlamamış 50 top mermisi bulundu.

Çanakkale Gelibolu'da patlamamış 50 top mermisi bulundu (Foto: İHA)Çanakkale Gelibolu'da patlamamış 50 top mermisi bulundu (Foto: İHA)

İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de yardımıyla bulunan top mermileri Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'na teslim edilmek üzere güvenli bölgeye sevk edildi.

Çanakkale Gelibolu'da patlamamış 50 top mermisi bulundu (Foto: İHA)Çanakkale Gelibolu'da patlamamış 50 top mermisi bulundu (Foto: İHA)

Yapılacak detaylı incelemenin ardından top mermilerinin kaç yıllık ve kimlere ait olduğunun tespit edileceği bildirildi.

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