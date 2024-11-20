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Bursa'da yoğun sis: Görüş mesafesi 20 metreye düştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.11.2024 08:33 Güncelleme: 20.11.2024 08:34
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Bursa’da yoğun sis: Görüş mesafesi 20 metreye düştü

Bursa'da etkili olan yoğun sisin ardından görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Kent merkezinde sürücüler zor anlar yaşarken ilerlemekte güçlük çekti.

Bursa'da, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metrenin altına düştü. Kent merkezi ve çevresinde sabahın ilk saatlerinden itibaren oluşan sis, bölgede ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Özellikle kentin ana arterlerinde, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Polis ekipleri, sürücülere daha dikkatli seyretmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

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