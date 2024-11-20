Belediye işçisi kılığında şehrin göbeğinde define aradılar!

Duyanları şaşkına çeviren olay dün Isparta'da yaşandı. Kepçe ile gece 115. Cadde'ye giden Halis T., Hacı D.C., İsmail A. ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, kendilerini belediye personeli olarak tanıttı.

Belediye personeli kılığıyla define aradılar (İHA)

Kaldırımda başlattıkları kazı sırasında elektrik ve doğal gaz hatlarına zarar verdiler. Durumdan şüphelenen çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, incelemesinde şüphelilerin belediye personeli olmadığını tespit etti. Gözaltına alınan dört kişi, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Belediye personeli kılığıyla define aradılar (İHA)

LAHİT PARÇASI BULUNDU

Sabah saatlerinde bölgeye gelen Isparta Müze Müdürlüğü ekipleri, kazı yapılan alanda boş küp parçaları ve tarihi bir lahit parçası buldu. Açılan çukur yine ekiplerce kapatıldı.

Belediye personeli kılığıyla define aradılar (İHA)

"BELEDİYEDEN GELDİKLERİNİ SÖYLEDİLER"

Olayı anlatan görgü tanığı Metin Yiğit, şunları söyledi:

"Akşam saatlerinde pastanede çay içiyorduk, bir tane kepçe geldi. Şaşırdık, 'Bu saatte burada kepçenin ne işi var?' dedik. Devamlı bu camiye geliriz. Daha sonra gidip kazı yapanlara nereden geldiklerini sordum. Turuncu fosforlu yelek giymişlerdi. Bana, burada su kaçağı olduğunu ve ona bakmak için belediyeden geldiklerini söylediler. Ancak burada bir su kaçağı olsa, cami başkanı bilir diye cevap verdik. Isparta Belediyesi ekipleri gelse, bu kaldırımdaki taşlara zarar vermez. Ama bunlar bodoslama daldı. Biz orada uyandık. Anlamamazlıktan geldik ve yarım saat kadar ne yaptıklarını izledik. Bunlar beş kişiydi ve cadde üzerinde gözcüleri vardı. Bizi saf zannediyorlar. Bu sırada görüntülerini çektik. Daha sonra polis ekipleri geldi. Şüphelilerden biri kaçmaya çalıştı ama İl Emniyet Müdür Vekili Volkan Bey, şahsı bizzat yakaladı."

Belediye personeli kılığıyla define aradılar (İHA)

"ÇOK SAYIDA SİKKE BULUNMUŞTU"

Mahalle esnafı Murat Urköse, olayla ilgili şu bilgileri verdi: "Dün akşam dükkanımı kapatıp giderken kepçenin çalıştığını gördüm. Hatta üzerlerinde belediye ekiplerinin kıyafetleri vardı. Olayı haberlerden öğrendim. Sabah gelip baktığımda, kazdıkları yerde desenli taşlar vardı ama define olup olmadığını bilmiyorum. Geçtiğimiz yıllarda burada bir cami yıkımı olmuştu, o yıkımda da desenli taşlar bulunmuştu. Herhalde bundan şüphelenerek arama yaptılar. Yaklaşık 30 yıl önce de aşağıdaki Mehmet Camii'nin yıkımında çok sayıda sikke bulunmuştu."



Belediye ekiplerinin kazı yapılan alanı kapatmasıyla son bulan olayda, soruşturma devam ediyor.