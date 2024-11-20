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Ankara'nın 310 günlük suyu kaldı! Vatandaşlara uyarı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.11.2024 15:15
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Ankara’nın 310 günlük suyu kaldı! Vatandaşlara uyarı

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada dün itibarıyla baraj havzalarında 310 gün yetecek su kaldığı belirtildi. Konuya ilişkin vatandaşlar tasarruf konusunda uyarıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, dün itibarıyla baraj havzalarında 310 gün yetecek su kaldığını belirterek, suyun tasarruflu kullanılması çağrısında bulundu.

Belediyenin sosyal medya hesabın yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Ankara'da geride bıraktığımız yaz aylarında yağan yağmur, buharlaşma dikkate alındığında baraj havzalarına neredeyse hiç etki etmedi. 19 Kasım 2024 tarihi itibarıyla, hiç yağış olmaması durumunda Başkent'te yaklaşık 310 gün yetecek su mevcut. Sınırlı su kaynaklarımızı verimli kullanmak için suyumuzu tasarruflu tüketelim."

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