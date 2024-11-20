21 yıl hapis cezasıyla aranan torbacı evinde sahte kimlikle yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinden 21 yıl 2 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Şahin K.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucu Şahin K. evinde yakalandı. Evde yapılan aramada sahte sahte kimlik ile buzdolabında 462 gram bonzai ve 8,64 gram bonzai ham maddesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Şahin K. cezaevine teslim edildi.